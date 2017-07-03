Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine uyarı ateşi

İSKENDERUN'DAN yüklediği yük ile İzmit Körfezine doğru seyreden 4300 DWT taşıma kapasitesine sahip ACT isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine, Yunan SGK botları tarafından Rodos Adası açıklarında ateş edildi.

Deniz Haber Ajansı’nın haberine göre geminin güvertesine 36 merminin isabet etti.

İskenderun’dan demir çelik yüklendikten sonra İzmit Körfezi’ne giden ACT isimli yük gemisi, Rodos açıklarında uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan Limanı’na yanaşması istenen ancak kaptanın bu direktife uyamayacağını belirtip demir atmasının ardından Türk Sahil Güvenlik’e haber verdi.

Türk karasularına yöneldiği esnada Yunan Sahil Güvenlik ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi.