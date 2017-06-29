Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı

ANKARA Yolu Caddesinde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgi ve iddialara göre M.A idaresinde ki 41 NG 652 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçen Şevval Yılmaz ve Şevval Uludağ isimli 2 genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 genç kız yolun kenarına savruldu. Çevreden geçen vatandaşların olayı görmesi üzerine 112 ekipleri ve emniyet güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şevval Uludağ Kocaeli SEKA Devlet Hastanesi’ne Şevval Yılmaz ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Emniyet ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili inceleme başlattı.
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