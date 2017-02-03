banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87655
ALTIN
145.808
DOLAR
3.7390
STERLIN
4.6704
EURO
4.0126
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

Yoldan çıkan otomobil takla attı

Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak yol kenarına savruldu

Yoldan çıkan otomobil takla attı

Kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak yol kenarına savruldu

03 Şubat 2017 Cuma 15:30
Yoldan çıkan otomobil takla attı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Kastamonu Araç’a bağlı İğdir Köyünde Kayaboğazı Mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 KN 0436 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan otomobil ise, çekici marifetiyle otoparka çekildi. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
KastamonuTaklaYoldan çıkma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vites kutusundan 1550 uyuşturucu hap çıktı, 2 kişi tutuklandı
Vites kutusundan 1550 uyuşturucu hap çıktı, 2 kişi tutuklandı
Karla mücadele aracının altında kalarak öldü
Karla mücadele aracının altında kalarak öldü
Adil Öksüz adına Twitter hesabı açıldı
Adil Öksüz adına Twitter hesabı açıldı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals