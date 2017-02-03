Yoldan çıkan otomobil takla attı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kastamonu Araç’a bağlı İğdir Köyünde Kayaboğazı Mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 KN 0436 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan otomobil ise, çekici marifetiyle otoparka çekildi.
03 Şubat 2017 Cuma 15:30
EDİNİLEN bilgiye göre, Kastamonu Araç’a bağlı İğdir Köyünde Kayaboğazı Mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 KN 0436 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan olmazken, kaza yapan otomobil ise, çekici marifetiyle otoparka çekildi.