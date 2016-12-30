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Yolda mahsur kalanlara inegöl köfte dağıtıldı 

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde yoğun kar yağışı ve kayan TIR'lar nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kalan sürücülere ekmek arası inegöl köfte ikram edildi

Yolda mahsur kalanlara inegöl köfte dağıtıldı 

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde yoğun kar yağışı ve kayan TIR'lar nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kalan sürücülere ekmek arası inegöl köfte ikram edildi

30 Aralık 2016 Cuma 06:32
Yolda mahsur kalanlara inegöl köfte dağıtıldı 
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BURSA-Ankara karayolu, Mezit mevkiinde yoğun kar yağışı ve kayan TIR'lar nedeniyle kapandı. Trafiğin tamamen durduğu yolda, yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 6 saattir trafikte mahsur kalan araç sürücüleri ve yolcuların imdadına İnegöl Belediyesi ve Bursa AFAD ekipleri yetişti. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatıyla zabıta ekipleri, mahsur kalanlara ekmek arası inegöl köfte ikram etti. AFAD ekipleri de 500 kişilik kumanya dağıttı.
Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Akşam saatlerinde Mezit bölgesinde kara yolunun tamamen kapandığı bilgisini aldık. Sürücüler sabaha kadar hareket edemeyecekleri için zabıta ekiplerimizle bölgeye acilen kumanya gönderdik" dedi.
56 KÖY ELEKTRİKSİZ KALDI
Orhangazi, İznik, ve Yenişehir ilçelerinde 56 köy karanlıkta kaldı. Kar yağışı ve rüzgar nedeniyle kopan gerilim hatlarının onarılması için UEDAŞ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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