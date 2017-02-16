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Yolcu vapuru internetten satışa çıkarıldı

35 yıl boyunca İstanbulluları iki yaka arasında taşıyan "Şehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, 1 milyon 200 bin lira bedelle satışa çıkarıldı

Yolcu vapuru internetten satışa çıkarıldı

35 yıl boyunca İstanbulluları iki yaka arasında taşıyan "Şehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, 1 milyon 200 bin lira bedelle satışa çıkarıldı

16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
Yolcu vapuru internetten satışa çıkarıldı
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İSTANBUL Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları iki yaka arasında taşıyan "Şehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, 1 milyon 200 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.
Konuya ilişkin internet sitesinden tarafından yapılan açıklamaya göre, Deniz İşletme Müdürlüğü'nden 4 yıl önce ihale ile satın alınan yolcu vapuru, 3 Şubat'ta satışa çıkarıldı. Vapura şu ana kadar yerli-yabancı turizm işletmeleri ve mimarlar talip oldu.Ticari işletme için uygunluk belgesi olan, 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğe sahip yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 1978'de yapılan vapurda kaptan köşkünün yanı sıra, 4 büyük salon ile suyun altında 4 metre kazan dairesi ve odalar mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
Yolcu VapuruDeniz İşletme Müdürlüğü
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