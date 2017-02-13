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Yolcu minibüsü devrildi: 1 yaralı

Pendik’te seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı

Yolcu minibüsü devrildi: 1 yaralı

Pendik’te seyir halindeki yolcu minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı

13 Şubat 2017 Pazartesi 07:49
Yolcu minibüsü devrildi: 1 yaralı
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KAZA 01.00 sıralarında Tavşantepe E-5 yan yol Maltepe istikametinde meydana geldi. İddialara göre Kemal Cengiz idaresindeki 34 M 5800 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Cengiz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılarak ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat tek şeritten verilen trafik, minibüsün çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
PendikKazaE-5
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