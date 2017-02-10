Yolcu kriz geçirdi THY uçağı pist başından döndü

EDİNİLEN bilgiye göre, THY'nin TK-617 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı 339 yolcusuyla Atatürk Havalimanı’ndan Kazablanka seferini yapmak üzere pist başına hareket etmeye başladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu, panik atak krizi geçirdi. Kriz geçiren Fas uyruklu yolcuya ilk müdahele uçakta kabin ekibi tarafından yapılırken, uçağın pilotu pist başında geri dönme kararı aldı. THY uçağı panik atak krizi geçiren yolcunun aşağıya indirilmesinden sonra 2 saat gecikmeli havalandı.

