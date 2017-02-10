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Yolcu kriz geçirdi THY uçağı pist başından döndü

İstanbul-Kazablanka seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)’na ait uçak, bir yolcunun panik atak krizi geçirmesi üzerine pist başından geri döndü

Yolcu kriz geçirdi THY uçağı pist başından döndü

İstanbul-Kazablanka seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)’na ait uçak, bir yolcunun panik atak krizi geçirmesi üzerine pist başından geri döndü

10 Şubat 2017 Cuma 12:58
Yolcu kriz geçirdi THY uçağı pist başından döndü
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EDİNİLEN bilgiye göre, THY'nin  TK-617 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı 339 yolcusuyla Atatürk Havalimanı’ndan Kazablanka seferini yapmak üzere pist başına hareket etmeye başladı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu, panik atak krizi geçirdi. Kriz geçiren Fas uyruklu yolcuya ilk müdahele uçakta kabin ekibi tarafından yapılırken, uçağın pilotu pist başında geri dönme kararı aldı. THY uçağı panik atak krizi geçiren yolcunun aşağıya indirilmesinden sonra 2 saat gecikmeli havalandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul-KazablankaTürk Hava YollarıAtatürk Havalimanı
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