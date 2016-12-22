Yolcu feribottan düştü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Yurt dışından 75 avroya kadar yapılan siparişler Türkiye'ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 avroya düşürdük." dedi