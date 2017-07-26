Yola tuzaklanmış EYP imha edildi

DİYARBAKIR Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sur İlçesi Karpuzlu köyü mülki sınırları içerisindeki karayolu kenarına teröristlerce mayın/EYP yerleştirildiğine ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden 25 Temmuz 2017 Salı günü saat 18.00’dan itibaren icrasına başlanılan operasyon sonucunda, toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde yaklaşık 100 kg Amonyum Nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış mayın/EYP düzeneği tespit edilmiş olup, delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, anılan mayın/EYP düzeneği Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde tahrip edilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca teröristle ve narko terörizmle mücadele kapsamında, operasyonel faaliyetlere devam edildiği ve bu bağlamda Lice İlçesi Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığınca tesis edilen yol kontrol noktasında görevli unsurlar tarafından 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında beyaz renkli Ford Transit marka bir araçta yapılan kontrolde 8 jelikan bidon ve 6 çuval içerisinde toplam 214,9 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği ve Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulduğu ifade edilerek aracın muhafaza altına alındığı, 1 şüpheli şahsın da gözaltına alındığı belirtildi.