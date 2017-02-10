Yol kenarında erkek cesedi bulundu

MALTEPE Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde sabah erken saatlerde işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, yolun kenarında yerde sırt üstü yatan şahsın erkek olduğunu ve öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından polis ekipleri cadde üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemek üzere aldı. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.