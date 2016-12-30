Yol kavgası: 1 yaralı

ATAŞEHİR'DE ters yönde seyreden taksici, kendisini ikaz eden servis şoförünü bıçakladı. Alınan bilgiye göre, dün bir bankanın personel servisini kullanan Adem T. kural ihlali yapan ve girilmesi yasak yola ters yönden giren kimliği henüz belirlenemeyen taksiciyi uyardı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksici, Adem T. ve servis aracındaki muavini A.K'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Adem T. ve A.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.