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Yine deprem oldu

Gece yarısından bu yana peş peşe depremler meydana geldi

Yine deprem oldu

Gece yarısından bu yana peş peşe depremler meydana geldi

08 Şubat 2017 Çarşamba 07:01
Yine deprem oldu
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ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğündeki deprem saat 05.16'da kaydedildi.
Sarsıntının 4,52 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
AFAD, 00.35'te de yine Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydetti. Sarsıntının 5,71 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Saat 01.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 10,63 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Saat 04.38'de 4,5 büyüklüğündeki deprem saat kaydedildi. Sarsıntının 4,75 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Sabah saatlerindeki 4,1 büyüklüğündeki deprem saat 05.16'da kaydedildi. Sarsıntının 4,52 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleAyvacıkDepremAfad
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