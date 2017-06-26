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Yılmaz: Bütün örgütler aynı aklın ürünü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütün terör örgütlerinin aynı aklın ürünü olduğunu belirterek , “Bunlar farklı isimler altında geliyor olsalar da hepsi aynı kaynaktan besleniyorlar” dedi

Yılmaz: Bütün örgütler aynı aklın ürünü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütün terör örgütlerinin aynı aklın ürünü olduğunu belirterek , “Bunlar farklı isimler altında geliyor olsalar da hepsi aynı kaynaktan besleniyorlar” dedi

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:54
Yılmaz: Bütün örgütler aynı aklın ürünü
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Yılmaz, yaptığı konuşmada terör saldırılarını kınayarak, “Terörü bir kez daha lanetliyorum. Sadece yapanları değil, terörü bir araç olarak kullananları, terörün arkasındaki zihniyetleri, besleyenleri hepsini lanetliyoruz. Asıl lanetlememiz gereken de o geri plandaki güçler” diye konuştu.
Birtakım uluslararası çevrelerin terörü bir araç olarak kullandığını kaydeden Yılmaz, “Türkiye’nin birlik ve beraberliğini kırmaya, gücünü ve gelişmesini engellemeye çalışıyorlar. Cenab-ı Allah bizi onların tuzağına düşürmesin. Bunlar farklı isimler altında geliyor olsalar da hepsi aynı kaynaktan besleniyorlar. Biri dini kavramları kullanıyor FETÖ gibi yapılar, bir başkası mezhebi kavramlar kullanıyor, bir başkası etnik kavramları kullanıyor ama hepsi aynı mutfaktan çıkıyorlar, aynı aklın ürünleriler. Bunu iyi görmemiz lazım, buna karşı da çok uyanık olmamız lazım. Basiretimizle, ferasetimizle, birliğimizle, beraberliğimizle karşı koymamız lazım” şeklinde konuştu.
Teröre karşı verilecek en güzel cevabın gelecek nesillere sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Özelikle de gençlerimizi, çocuklarımızı bu terör odaklarına kaptırmamamız, muhafaza etmemiz, çok çok uyanık olmamız lazım. Gençlerimizi ne kadar iyi, ne kadar donanımlı yetiştirirsek, teröre karşı da en güzel cevabı vermiş oluruz. En güzel cevap, bu gelecek nesillere sahip çıkmaktır ve biz de Allah'ın izniyle sahip çıkacağız" dedi.
Programa Yılmaz'ın yanısıra AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü,partililer katıldı.

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Cevdet YılmazAK Parti Genel Başkan YardımcısıAK Parti
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