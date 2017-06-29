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Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Başbakan Yıldırım, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Macaristan Başbakanı Orban'a, Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma ve futbol topunu hediye etti

Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Başbakan Yıldırım, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Macaristan Başbakanı Orban'a, Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma ve futbol topunu hediye etti

29 Haziran 2017 Perşembe 22:18
Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Çankaya Köşkü'nün Şeref Kapısı'nda karşıladı. Yıldırım, Macar mevkidaşı ile makamında bir süre görüştü.

Yıldırım, futbola olan tutkusu ve Galatasaray'a ilgisi ile bilinen Macaristan Başbakanı Orban'a, Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forma ve futbol topunu hediye etti.

Kendisinin de Galatasaraylı olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Macaristan Başbakanı'na "Viktor Orban" yazılı Galatasaray formasını takdim etti. Sürprizi için Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Orban da futbol topu ile poz verdi.

Yıldırım ve Orban, hatıra fotoğrafının ardından akşam yemeğine geçti.

Çankaya Köşkü'ndeki yemeğe, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımMacaristanGalatasarayViktor Orban
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