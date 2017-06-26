Yıldırım: Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz

BAŞBAKAN Binali Yıldrım, partisinin genel merkezinde bayramlaşma töreninde konuştu. Yıldırım, Ramazan Bayramı’nın önemine dikkat çekerek, “Bayram birlik ve beraberlik duygusuyla tek yürek olan milletimizin teröre verdiği en güzel cevaptır. Ankara; özellikle 15 Temmuz’un ardından şehit ailelerimizin, gazilerimizin İstanbul’la beraber diğer illere göre oldukça fazla olduğu bir şehrimizdir. Ankara İl Teşkilatımız, il başkanımız, kadın kolları ve bütün arkadaşları ilk günden beri şehit aileleri ve gazilerle yakın olmaya, onlarla hep hal olmaya, onlarla anne, baba, kardeş, komşu olarak birlikte vakit geçirmeye önem verin. Millet olarak acımız ne kadar büyük olsa da birliğimize, beraberliğimize kaseden hain saldırılar terörle mücadele kararlılığımızda daha da güç kazanmaktadır. İnanıyorum ki, bu aziz millet kahraman şehitlerimizin hatırlarının sonsuza kadar yaşatacaktır. Bu kutlu günde şehitlerimi rahmetle anıyoruz. Bize emanet ettikleri ailelerini asla mahzun, asla yalnız bırakmayacağız. Kederlerine ve sevinçlerine ortak olcağız, sevinçlerine ortak olacağız. Sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın yeniden kucaklaşmanın artığı bu önemli günleri en iyi şekilde değerlendirmek ve her günümüzü bayram günü yapmak mecburiyetindeyiz. Bir yandan bayramın bereketini, neşesinin kardeşlerimizde, ailelerimizle komşularımızla paylaşırken bir yandan da ülkemizde ve gerekse dünyanın değişik yerlerinde mazlumlarla dayanışma halinde olmaya çaba gösteriyoruz. Bugün bir yandan sevinci doyasıya yaşarken diğer yandan da uzak, yakın kardeşlerimizi hatırlıyor, onlarının da bayramlarının coşku içinde geçmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünyada ekonomisi en fazla büyüyen üçüncü ülke olduk”

15 Temmuz FETÖ’cü darbe teşebbüsünün ardından Türkiye’nin ekonomisinin bozulduğunu ancak “istikrarlı yükselişin” devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, “16 Nisan halkoylamasının ardından 15 yıldır bu aziz milletin bize tevdi ettiği yükün ve emanetin sorumluluğu daha da artmıştır. 15 yıldır omuzlarımızdaki bu emanete rağmen yalpalamadık, tökezlemedik, ayaklarımız yerden kesilmedi, samimiyetimiz asla yok olmadı. Geldiğimiz noktada şükür kat ettiğimiz mesafe ortada. Son 15 yılda bir Türkiye’yi üç Türkiye yaptık. İhracatta dört kat artış sağladık. İstikrarlı yükselişimiz bu yıl da devam ediyor. 2016’da 142 buçuk milyara düşen ihracatımız bu yıl tekrar 150 milyar dolara çıkacak. 2016 yılındaki alçak FETÖ darbe girişim sonrası ekonomide bozulma sona ermiş ve 2017’in ilk dört ayında dünyada ekonomisi en fazla büyüyen üçüncü ülke olduk. Yüzde 5 büyüdük. Avrupa ülkelerinin büyümesin iki katından fazla. Türkiye büyümeye devam ediyor. Bölgemizdeki ateş çemberine rağmen bunu başardık. Hükümet olarak aldığımız kararlarla moral bozukluğu artık bitti. Allah'a şükür bundan sonra yarınımız bugünden daha iyi olacak” diye konuştu.

“Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz”

“Şimdi Ankara’dan, Başkent’ten Ankara Teşkilatı’ndan önemli bir talebim, ricam var” diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

“Türkiye, 16 Nisan halkoylamasıyla aslında cumhuriyet tarihin en büyük yönetim reformunu gerçekleştirdi. Son 65 yılımıza damga vuran darbeler, kumpaslar vesayetler artık tarihe gömüldü. Şimdi sıra 2019’un 3 Kasımı. 2019’un 3 Kasımında inşallah Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafında ilk günkü heyecanla kutlu yürüyüşümüze devam etmeye var mısınız? 2019’da yeni bir destan yazacak mıyız? Onun için daha fazla çalışacağız. Daha fazla gayret edeceğiz ve bu sistem değişikliğinin getirdiği istikrarı tek başına iktidarı Türkiye’nin aydınlık yarınları için AK Parti kadrolarıyla gerçekleştirmeye kararlıyız. Bunun için bütün gayretimiz göstereceğiz. Yapacak işimiz daha çok var. Bu teşkilat 15 yıldır bir şey söylüyor.’durmak yok yola devam’ ama bizim yolumuz milletin, hizmetin yoludur, FETÖ’cülerin, bölücülerin yolu değildir. FETÖ’cülerle, bölücülerin alkış tutuğu yolda biz yürümeyiz. Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz.”

“Yollar çok güzel diye aşırı hız yapmayalım”

Bayram vesilesiyle araç sürücülerini de uyaran Başbakan Yıldırım, “Ankara’ya bu güne kadar 70 milyarın üzerinde hizmet yapmışız. Sizlere adam gibi adam, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Bayram vesilesiyle bir hususu paylaşmak istiyorum, bayram süresince maalesef bayram için sılayı rahim yapmaya gidenler, tatile gidenlerden trafik kazalarında 44 vatandaşımızı kaybettik. Dönüşler başlıyor, vatandaşlarımdan önemli istirhamım, lütfen yorgun, uykusuz yola çıkmayın, acele etmeyin, yolların kralı olmayın, yolları kuralı var, kurallara uyun. Sizin yollarda acı yaşamanız, yakınlarınızı üzmenizi istemiyoruz. Sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı istiyoruz. Yollar çok güzel diye aşırı hız yapmayalım” şeklinde konuştu.