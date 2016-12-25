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Yılbaşı piyango biletlerine yoğun ilgi

Yeni yıla sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde "Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi" biletleri için soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu

Yılbaşı piyango biletlerine yoğun ilgi
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BÜYÜK ikramiyenin 60 milyon lira olarak belirlendiği  Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri için Eminönü Nimet Abla Gişesi  önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.  
Tam biletin 60, yarım biletin 30, çeyrek biletin de 15 liradan  satıldığı özel çekilişe sayılı günler kala Eminönü Nimet Abla Gişesi önünde  hareketlilik sürüyor. İstanbul'da bir süredir devam eden soğuk havaya rağmen bilet kuyruğuna  giren çocuklu ve yaşlı vatandaşlar da dikkati çekti.
Gişe yetkilileri, vatandaşların özellikle çeyrek biletlere yoğun ilgi  gösterdiği bilgisini verdi.
Vatandaşların Nimet Abla Gişesine ilgisi sürerken, çevredeki seyyar  satıcıların da ellerinde kalan son biletleri satma çabaları devam ediyor.
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Etiketler; #yılbaşı #piyango biletleri #Nimet Abla Gişesi #Büyük ikramiye #Eminönü Nimet Abla Gişesi #Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi
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