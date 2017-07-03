Yılanın soktuğu çiftçi hastanelik oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, Yahyalı ilçes inde meydana gelen olayda, tarlada çalışan çiftçi Yücel A.'yı (28) yılan soktu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Yücel A., tedavi altına alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.