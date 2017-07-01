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Yılandan korkan genç kız öldü!

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde yılandan korkup bayılan 19 yaşındaki Güler Akbulut, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi

Yılandan korkan genç kız öldü!

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde yılandan korkup bayılan 19 yaşındaki Güler Akbulut, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
Yılandan korkan genç kız öldü!
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OVAEYMİR Mutluca Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen olayda, evinin önünde koyun otlatan Güler Akbulut, otların arasından çıkan 2 metre büyüklüğündeki yılanı görünce korkudan bayıldı. Ailesi, Akbulut'u otomobille Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Güler Akbulut bu sabah yaşamını yitirdi. Akbulut'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
AydınKarpuzluGüler Akbulut
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