Yılandan korkan genç kız öldü!

OVAEYMİR Mutluca Mahallesi'nde geçen salı günü meydana gelen olayda, evinin önünde koyun otlatan Güler Akbulut , otların arasından çıkan 2 metre büyüklüğündeki yılanı görünce korkudan bayıldı. Ailesi, Akbulut'u otomobille Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Güler Akbulut bu sabah yaşamını yitirdi. Akbulut'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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