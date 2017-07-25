Yerleşik İngiliz ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Marmaris’te yerleşik yaşayan İngiliz vatandaşı 64 yaşındaki Elizabeth Carter’ın

Armutalan Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan evinden gün boyunca çıkmadığını fark eden ev sahibi polis ve 112‘yi aradı.

Eve giren polis yatak odasında kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Carter’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ön otopside kadının vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Kadının cenazesi kesin ölüm raporu için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.