Yerel gazete sahibi ayağından vuruldu

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili son dakika bilgisi. Altıntaş'ın en çok telefon görüşmesi yaptığı kişinin ‘ByLock’ tutuklusu bir FETÖ’cü komiser olduğu öğrenildi