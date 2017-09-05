Yeni adli yıl başladı!

YENİ adli yıl açılış töreni Yargıtay Ana Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Devlet Opera Korosu dinletisi ile başlayan programda, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve yargıtay üyeleri yer aldı.

Açılış konuşması yapan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, demokrasinin önündeki engellerden birinin de terör olduğunu, terörün insanların en temel hakkı olan yaşam hakkını tehdit ettiğini belirterek, ülkemizde ve dünyada sürmekte olan terörün insan hakları için tehdit oluşturduğunu ve bu kapsamda bütün devletlerin birlikte mücadele etmelerinin de bir zorunluluk olduğu mesajını verdi. Bazı devletlerin çıkar amaçlı teröre destek verdiklerine değinen Cirit, terör örgütlerinin eline silah ve mühimmat verilmemesi konusunda tedbir alınmasının zorunlu olduğunu ve önem alınmamasının da teröre destek vermek olduğunu söyleyerek, "Teröre destek veren ülkelerin bu silahların bir gün kendilerine çevrilebileceğini unutmamaları gerekir" diye konuştu.

"DEVLETİMİZ HUKUK KURALLARINDAN VAZGEÇMEDEN TERÖRLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Ülkemizin bugün PKK, YPG, PDY, DHKP-C ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Cirit, "Bu terör örgütlerinin en büyük karakteristik özellikleri, taşeron olarak kuklacıların hizmetindeki kukla olmalarıdır. Ülkemizde terör dış destekli olarak varlığını sürdürmektedir ve teröre karşı mücadele ülkemizin en meşru hakkıdır. Devletimiz hukuk kurallarından vazgeçmeden terörle mücadeleyi sürdürmektedir" dedi.

Cirit, darbeler sürecinde yargı teşkilatlarının iyi bir sınav verememiş olduğunu dile getirerek, özellikle yüksek yargı mensuplarının gayrimeşru fiillere sessiz kalıp, desteklediklerini ancak 15 Temmuz hain darbe girişiminde HSYK ve Yargıtay’ın darbe girişimine karşı ilk saatlerden itibaren gerekli kararlar alarak, halkın ve demokrasinin yanında yer aldığına dikkat çekti. Cirit, darbe girişimi kapsamında yargılanan kişilerin de hukukta öngörülen cezalara çarptırılması ile sarsılan kamu düzeninin yeniden sağlanacağını dile getirerek, "Firari FETÖ mensuplarının iade edilmemesi, soruşturmalarda gerçeğin ortaya çıkmaması konusunda engeller oluşturmaktadır. Adil yargılamadan bahsedenler öncelikle Türk adaletine yardım etmeli ve hukuka saygı duymalılar" şeklinde konuştu.

YARGIDA ŞEFFAFLIK ADIMLARI

Toplumun yargıya güvenmesi noktasındaki önemli başlıklara değinen Cirit, son dönemde Yargıtay’da şeffaflığın arttırılmasına yönelik önemli adımlar atıldığının altını çizerek; Yargıtay’ın tüm kararlarının kamu iletişimine açıldığını, Yargıtay’ın emsal nitelikteki kararlarının Yargıtay Kararlar Dergisi’nde yayınlanmaya devam edildiğini ve çok kapılı adliye anlayışına uygun olarak Yargıtay Başkanlığı Türkiye Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin (TUUÇM) kurulduğunu söyledi.

YARGIDAKİ İŞ YÜKÜ SORUNUN ÇÖZÜLMESİ

İş yükünün fazla çalışan alınarak çözülmeyeceğini ifade eden Cirit, bu konuya dair çözüm önerileri kapsamında değerlendirmede bulundu. İş yükü sorunun çözülmesinde kamunun inisiyatif alması gerektiğine değinen Cirit, ayrıca alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini, çok sık yapılan kanun değişikliklerinin yargı sistemine olumsuz etkileri olduğunu ve genel eğitim ve hukuk eğitimlerindeki yetersizliklerin adli hizmetlerin kalitesini olumsuz etkilediğini kaydetti.