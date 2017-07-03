Yayla yolunda şüpheli ölüm

ALINAN bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlügöl Köyü Bozarmut mevkisinde yayladan dönüş yapan vatandaşlar, yol kenarında yüz üstü bir şekilde yatan birinin olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın ölmüş olduğunu belirledi. Jandarma ise ölen şahsın M.B. (58) olduğunu tespit etti. M.B'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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