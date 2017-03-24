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Yaşlı ve emekli vatandaşlara 'kaset' tuzağı!

Sokakta tanıştığı yaşlı vatandaşları kendi evine götürüp, cinsel ilişkiye girdikleri sırada takip ettirdiği kocası tarafından gizlice fotoğraf ve görüntüleri çektirilip, tehdit ve şantaj yolu ile para alan karı-koca, şikayet üzerine yakalandı

Yaşlı ve emekli vatandaşlara 'kaset' tuzağı!

Sokakta tanıştığı yaşlı vatandaşları kendi evine götürüp, cinsel ilişkiye girdikleri sırada takip ettirdiği kocası tarafından gizlice fotoğraf ve görüntüleri çektirilip, tehdit ve şantaj yolu ile para alan karı-koca, şikayet üzerine yakalandı

24 Mart 2017 Cuma 13:37
Yaşlı ve emekli vatandaşlara 'kaset' tuzağı!
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MAHKEMEYE çıkarılan 23 yaşındaki U.K. ile karısı 40 yaşındaki G.K. tutuklandı.Kırıkkale'nin Yenimahalle semtinde oturan G.K., iddiaya göre sokakta tanıştığı özellikle yaşlı ve emekli vatandaşlarla iddiaya göre götürdüğü evinde bir süre sonra cinsel ilişkiye girdi.Bu sırada planlı şekilde gizlice eve geldiği belirtilen G.K.'nın kocası U.K. ise eşinin yaşlı vatandaşlarla birlikte ilişki halindeki görüntü ve fotoğraflarını çekip, şantaj yaptığı tespit edildi. G.K. ile U.K. adlı karı-kocanın bugüne kadar 6 kişiden şantaj yolu ile bin lira ile 6 bin lira arasında para, emekli kartı ve kredi kartlarını aldıkları belirlendi.

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPTI
Eşini yaşlı vatandaşlarla birlikte görüntüleyen U.K. adlı zanlının çektiği fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıkarıp, "Para vermezsen seni gazete ve televizyonlara vereceğim" diyerek tehdit ve şantaj yaptığı tespit edildi.

Şikayet üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalanan zanlılar G.K. ile U.K. gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Keskin Ceza Evi'ne gönderildi.


 

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Anahtar Kelimeler:
KasetTuzakKırıkkaleYenimahalle
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