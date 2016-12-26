Yaşlı kadın yanarak can verdi

Hava Kuvvetleri Komutanlığından 29 Ekim 2016'dan önce ayrılan pilotların ve bin saat üzeri pilot uçuşu olan subayların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yeniden istihdamı için başvurular, 6 Ocak 2017'ye kadar yapılabilecek