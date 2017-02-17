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Yaşlı çifti soba ayırdı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 79 yaşındaki Kadir Yüksel ile eşi 73 yaşındaki Gülsüm Yüksel zehirlendi. Kadir Yüksel olay yerinde hayatını kaybederken, eşinin tedavisi ise sürüyor

Yaşlı çifti soba ayırdı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 79 yaşındaki Kadir Yüksel ile eşi 73 yaşındaki Gülsüm Yüksel zehirlendi. Kadir Yüksel olay yerinde hayatını kaybederken, eşinin tedavisi ise sürüyor

17 Şubat 2017 Cuma 15:37
Yaşlı çifti soba ayırdı
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OLAY, bugün saat 11.00 sıralarında, Denizli Deliktaş Mahallesi 2002/2 Sokak'ta meydana geldi. Kadir Yüksel ile eşi Gülsüm Yüksel'in sabahtan bu yana evden çıkmadığını fark eden yakınları, apartmanın birinci katındaki evlerine girerek kontrol etti. Evde sobanın bulunduğu odada yaşlı çiftin hareketsiz halde bulan yakınları durumu, polise ve 112 Acil Servisi'ne bildirdi. 
Acil sağlık ekibi Kadir Yüksel'in yaşamını yitirdiğini, eşi Gülsem Yüksel'in ise durumunun ağır olduğunu tespit etti. Gülsüm Yüksel,ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde polisin ve Cumhuriyet Savcısının inceleme yapmasının ardından Kadir Yüksel'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yüksel çiftinin yakınları evin önünde gözyaşı döktü. Yüksel çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Hastanede tedavisi süren Gülsüm Yüksel'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kadir YükselGülsüm YükselDenizli
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