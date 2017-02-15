Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88013
ALTIN
144.764
DOLAR
3.6854
STERLIN
4.5695
EURO
3.8854
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat

Yaşlı adamın parasını gasp ettiler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, yaşlı adamın 700 lirasını gasp ederek kayıplara karıştı

Yaşlı adamın parasını gasp ettiler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, yaşlı adamın 700 lirasını gasp ederek kayıplara karıştı

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:31
Yaşlı adamın parasını gasp ettiler
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Sivas’tan Çerkezköy’ün Kızılpınar Mahallesindeki çocuklarının yanına ziyarete gelen Recep Karakaya (61), Saray‘daki bir tanıdığının yanına gitmek için ilçeye geldi. İddiaya göre burada kendilerini polis alarak tanıtan iki kişi, Karakaya’nın üzerindeki 700 lira parayı aldı. Şahıs, yaşanan arbedenin ardından kayıplara karıştı.
"Paramı geri versinler"

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Karakaya, "Otobüsle Çerkezköy’den Saray’a geldim. Otogardan indikten sonra tanımadığım bir kişi yanıma gelerek beni aradığım kişinin evine götüreceğini belirtti. Yürümeye başladık. Bu sırada bir kişi daha yanımıza geldi ve polis olduğunu belirterek üzerimde ne kadar param olduğunu sordu. Ben de 2 bin liram olduğunu söyledim. Parayı istediler ve ben de verdim. Ardından da dolandırıldığımı anlayınca paramı almaya çalıştım. Aramızda arbede yaşandı. Arbede sırasında paramın bin 300 lirasını geri alabildim. Ancak 700 lirayı alıp kaçtılar. Ben de gidip polise şikayetçi oldum. Ben emekli insanım. Paramı versinler şikayetimden vazgeçeceğim" dedi.
Saray’daki Yenimahalle Polis Merkezi Amirliğinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
TekirdağSarayRecep KarakayaSivasÇerkezköyKızılpınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptı
Çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptı
1 milyon TL’lik sahte parfüm operasyonu
1 milyon TL’lik sahte parfüm operasyonu
Odatv davasında sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı
Odatv davasında sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals