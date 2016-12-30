Yasağın kaldırılmasından sonra flaş açıklama

VALİLİKTEN yapılan açıklamada, 27 Aralık'ta başlayan 'Bayrak-35 Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş.Osman Öz' müşterek birlik operasyonu bugün başarı ile tamamlandığı belirtildi. İcra edilen operasyon kapsamında, 1'i terör amaçlı propaganda yapma, 1'i terör amaçlı suçlardan arama kaydı olmak üzere toplam 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"10 polis özel harekat (PÖH) ve 2 JİG/Karma Tim marifetiyle teşkil edilen 10 yol kontrol ve arama noktasında icra edilen arama ve kontrollerde terör şüphelisi 1 kişi gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatılmıştır. Terör nitelikli ikiz plaka ve kayıp-çalıntı kayıtlı 3 araç, operasyon bölgesinde tespit edilmeyi ve OYİ incelemesini müteakip, çekici marifetiyle tahliye edilmiştir. 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet Keskin nişancı silahı monte hamili, 131 adet tabanca ile 138 adet Av Tüfeği fişeği, 30 adet içlik, 23 adet bere, 70 kg Amonyum Nitrat, 10 kg Amonyum Sülfat, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet flaş bellek, 2 adet hafıza kartı ile çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme ele geçirilmiş olup, söz konusu suç konusu malzemelere el konulmuştur. Narko-terörizmle mücadele kapsamında, 5 Bin 027 kg toz esrar, 157 kg kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu uyuşturucu Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince, muhafaza altına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir."

Açıklama ile birlikte ele geçirilen malzemeler ve güvenlik güçlerinin zor kış koşullarında gerçekleştirdiği operasyondan fotoğraflar da paylaşılarak, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara her türlü hava ve iklim şartlarında artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.