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Yardımlarına askerler koştu

Yoğun tipi nedeniyle yolda kalan 52 vatandaş, askerler tarafından kurtarıldı

Yardımlarına askerler koştu

Yoğun tipi nedeniyle yolda kalan 52 vatandaş, askerler tarafından kurtarıldı

02 Şubat 2017 Perşembe 20:59
Yardımlarına askerler koştu
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DÜN gece adeta kar afeti yaşayan Tatvan’da yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşanlardan biri de ilçede görev yapan Mehmetçikler oldu. Bitlis'in Tatvan ilçe merkezi ve civarında dün akşam yoğun tipi nedeniyle Tatvan-Ahlat yolunda araçlar içinde mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısı üzerine yola düşen Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, donma tehlikesi geçiren 52 vatandaşı kurtardı. Mahsur kaldıkları yerden kurtardıkları vatandaşları askeri birliğe götüren Mehmetçikler, vatandaşların temel ihtiyaçlarını da karşıladı. 

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Anahtar Kelimeler:
TatvanKomando Tugay KomutanlığıAskerler
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