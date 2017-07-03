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Yaralıları güneşten böyle korudular

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı kazada yaralılar üzerine çarşaf tutularak güneşten korundu

Yaralıları güneşten böyle korudular

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı kazada yaralılar üzerine çarşaf tutularak güneşten korundu

03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:05
Yaralıları güneşten böyle korudular
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KAZA, Konya - Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeyma S.Ü.(34) idaresindeki 42 NK 444 plakalı otomobil ile Mehmet İ. (48) yönetimindeki 07 GFE 43 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil sürücüsünün de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye tarafından kurtarılırken yaralıların üzerine çarşaf tutularak güneşten etkinlenmesi önlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Konya’OtomobilGüneşten Korudular
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