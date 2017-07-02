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Yangının bilançosu ağır oldu

Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaz aylarında başlayan büyük çaplı yangınlardan biri de İzmir'de çıktı. 600 hektarın üzerindeki bir alanın zarar görmesine neden olan yangından geriye, küle dönmüş ağaçlar ve yürekleri sızlatan görüntüler kaldı

Yangının bilançosu ağır oldu

Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaz aylarında başlayan büyük çaplı yangınlardan biri de İzmir'de çıktı. 600 hektarın üzerindeki bir alanın zarar görmesine neden olan yangından geriye, küle dönmüş ağaçlar ve yürekleri sızlatan görüntüler kaldı

02 Temmuz 2017 Pazar 21:06
Yangının bilançosu ağır oldu
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MENDERES ilçesi Gümüldür bölgesinde etkili olan yangın, yaklaşık 30 saat geçmesinin ardından kısmen kontrol altına alınabildi. Yangına helikopter ve uçaklar olmak üzere 14 hava aracı, 50’nin üzerinde arasöz, bini aşkın orman işçisi ve itfaiye ekipleri katıldı.
Yangının söndürüldüğü alanlarda da felaketin boyutu ortaya çıktı. 600 hektarın üzerindeki bir alanda etkili olan yangında binlerce ağaç küle döndü. Orman alanlarında ekiplerin soğutma çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri dağladı. Yangında eşyaları yanarak küle dönen bir vatandaş ise gözyaşlarına boğuldu ve zararının karşılanmasını istedi. Yangından yine orman içerisindeki bazı araçlarda yanarak küle döndü.

İçki şişesi mi yaktı?
Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının çıkış noktasında bir şişe buldu. Bulunan içki şişesinin güneşin yansımasıyla bir kıvılcıma neden olabileceği belirtildi. Uzmanlarsa, şişelerin yangına neden olabileceği bilgisini vererek, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 21:07
Anahtar Kelimeler:
Hektarınİzmir
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