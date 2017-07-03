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Yangın söndürülemiyor! 800 hektar orman kül oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 gün önce, Çanakkale'de ise dün başlayan orman yangınları devam ediyor. İzmir'de 800, Çanakkale'de 30 hektar orman kül oldu. İki kentte de sabah saatlerinde havadan müdahale yeniden başladı.

Yangın söndürülemiyor! 800 hektar orman kül oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 gün önce, Çanakkale'de ise dün başlayan orman yangınları devam ediyor. İzmir'de 800, Çanakkale'de 30 hektar orman kül oldu. İki kentte de sabah saatlerinde havadan müdahale yeniden başladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:02
Yangın söndürülemiyor! 800 hektar orman kül oldu
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TÜRKİYE hafta sonu peş peşe gelen orman yangını haberleriyle sarsıldı. İzmir ve Çanakkale'deki yangınlar devam ediyor. İzmir'in Menderes ilçesinde,Deliömerli Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan, aşırı sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 800 hektar civarında orman alanını kül etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dün (pazar) sabah saatlerinde bir söndürme helikopteri su almak isterken Tahtalı Barajı'na düştü. Helikopterdeki 5 mürettebat sağ kurtuldu.
Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, ardından taburcu edildi. Dün, gün boyu devam eden yangının etrafı çevrildi. Gece de iç bölgelerde kalan kısımların yanmasıyla süren yangın, henüz söndürülemedi. Başladığı noktaya yakın olan Demiömerli Mahallesi bölgesine tekrar geri dönen yangının, sarp arazide sürdüğü, ancak artık yayılma tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Söndürme çalışmalarına, yangının sarp bölgede sürmesi nedeniyle, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan helikopter ve amfibi uçaklarla devam edildiği bildirildi. Kara ekipleri de soğutma çalışmalarına devam ediyor.

ÇANAKKALE'DE 30 HEKTAR ORMAN KÜL OLDU 

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Ezine  ilçesine bağlı Karagömlek köyü yakınlarında çıkan orman yangınını kontrol altına  alma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, ilk belirlemelere göre 30 hektarlık bir  alanın zarar gördüğünü bildirdi.  Ulusoy, havanın aydınlanmasıyla  yangına yeniden havadan müdahaleye başlandığını söyledi. Yangın bölgesinde sabah saatlerinde başlayan rüzgarın şiddetinin öğle  saatlerinde artmasının beklendiğini anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:    "Ekiplerimiz dozerlerle yollar açmaya çalışıyor. Yangının içine  girmeye çalışıyoruz, ateşin önünü kesmek için. Bir taraftan da arazözlerle  yangını durdurduğumuz yerlerde soğutma çalışmalarına başladık. Karadaki  müdahalemiz geceden bu yana sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla helikopterler  havadan çalışmalara başladı. Öğle saatlerinde yine rüzgarın artması bekleniyor.  Biz de bunun için önlem almaya ve süren müdahalemize aralıksız devam ediyoruz.  Çünkü rüzgar orman yangınlarında çok önemli bir faktör. Hiç ateş kalmayan sadece  duman olan bir yeri dahi yeniden alevlendirebiliyor."

 Yangına helikopterler, arazözler ve dozerler ile çok sayıda işçiyle  müdahale edildiğini aktaran Ulusoy, "Şu anda ilk belirlemelere göre 30 hektarlık  bir alan zarar görmüş durumda. Bu rakam yangın tamamen söndürülüp teknik ekip  kontrol ettikten sonra netleşecek. Bölgedeki çalışmalarımız sürüyor, yangını  kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.   Yangın nedeniyle, Ayvacık ve Ezine ilçeleri sınırındaki Misvak köyü  dün kaymakamlık emriyle tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

  
 

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