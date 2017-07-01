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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Yangın için herkes teyakkuzda

İzmir'in Menderes ilçesinde, makilik alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçrarken, yerleşim yerlerine yakında alandaki yangında gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı

Yangın için herkes teyakkuzda

İzmir'in Menderes ilçesinde, makilik alanda çıkan ve hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçrarken, yerleşim yerlerine yakında alandaki yangında gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:57
Yangın için herkes teyakkuzda
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EDİNİLEN bilgiye göre, Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için hemen bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, daha sonrada ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki helikopter, ki uçak, 70 arazöz ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.
Yollar kapatıldı, 50 hektarlık alanda etkili 
Yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladığı belirtilirken, korkutan orman yangını kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü. Bölgede bulunan bazı yollarda güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, her yerden yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangının 50 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtildi. Bu arada Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. 

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Anahtar Kelimeler:
İzmirMenderesŞaşal Mahallesi
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