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Yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

2 nolu Beşirli mahallesinde bugün sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı

Yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

2 nolu Beşirli mahallesinde bugün sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:16
Yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saat 06.10 sıralarında 2'Nolu Beşirli mahallesinde bir apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine binaya gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 75 yaşındaki Osman Beşli hayatını kaybederken, dumandan zehirlenen ve vücudunda yanıklar olduğu belirtilen eşi Fikriye Beşli ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme sürüyor. 
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonTrabzonda Yangın
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