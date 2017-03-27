Yanan evine onun için girdi!

ESKİSARAY Mahallesi'ndeki müstakil bir evden duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi, MEDAŞ görevlileri bölgedeki elektrik akımını kesti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunmayan ev sahibi Hüdaverdi Karataş, söndürme çalışması yapan itfaiye ekiplerine, "içeride arkadaşım var, kurtarın" diyerek, dumanların yükseldiği evin bahçesine girdi ancak ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Bir görevliyle tekrar içeri giren Karataş, kucağında köpeğiyle çıktı.

Köpeğine sarılıp öpen Karataş AA muhabirine, yalnız yaşadığını, bir süreliğine evden çıktığını ve geldiğinde yangını gördüğünü belirterek, "Köpeğim, benim canım. İsmi Aşkın. Ben onu çok seviyorum." dedi.