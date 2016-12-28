banner428
banner405

'Yan baktın' kavgasında kan aktı

Denizli'de caddede gençler arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada karnından bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Memiş ağır yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

'Yan baktın' kavgasında kan aktı
banner404
OLAY, geçen pazartesi günü Çaybaşı Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki A.G. ile 18 yaşındaki İ.N., iddiaya göre, yol kenarında bekleyen Mehmet Memiş'in kendilerine yan baktığını görünce dönüp yanına gitti. A.G. ile İ.S., Memiş'e "Niye yan baktın" deyince tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, A.G. yanında taşıdığı bıçakla Memiş'i karnından yaraladı. Ağır yaralanan Memiş, yere yığıldı. A.G. ile İ.S. ise olay yerinden kaçtı.
Kavga ve bıçaklama anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memiş'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İ.S. ile A.G. ise polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
banner355
Etiketler; #Denizli #Yan baktın kavgasında kan aktı #Mehmet Memiş #Çaybaşı Mahallesi Çaybaşı Caddesi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
"Ağabeyim şehit olmadan önce bize.."
Sonraki Haber
Çalıştığı fabrikada bayıldı, hastanede öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.