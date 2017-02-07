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’Yan bakma’ kavgasında kan aktı

Bir kıraathanede ‘yan bakma’ nedeniyle başlayan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı

’Yan bakma’ kavgasında kan aktı

Bir kıraathanede ‘yan bakma’ nedeniyle başlayan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı

07 Şubat 2017 Salı 07:55
’Yan bakma’ kavgasında kan aktı
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OLAY, Bahçelievler Mimar Caddesi üzerinde bulunan bir kıraaathanede meydana geldi. İddiaya göre, kıraathaneye gelen dört kişi içeride oyun oynayan kişilerle 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri yanında bulunan silahı ateşleyerek oyun oynayan İlyas B. ve Zeynel A.’yı ayaklarından vurdu. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçarken çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kıraathane içinde inceleme yaparak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
KavgaKanBahçelievlerKıraathane
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