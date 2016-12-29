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Yalnız yaşadığı harabe evde ölü bulundu

Karabük’te bir kişi, yalnız yaşadığı harabe evinde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı harabe evde ölü bulundu

Karabük’te bir kişi, yalnız yaşadığı harabe evinde ölü bulundu

29 Aralık 2016 Perşembe 17:06
Yalnız yaşadığı harabe evde ölü bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Bayır Mahallesi Gökalp Caddesinde bulunan tek katlı harabe evde yaşayan Tahsin Bilge (60) komşuları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından soğuktan ve bakımsızlıktan öldüğü tahmin edilen Bilge’nin cenazesinin morga kaldırılması için beklenen cenaze aracı gelmeyince mahalle muhtarı Mehmet Özen, evin kapısını kilitleyip bir camiden tabut bir esnaftan da kapalı kasa kamyonet temin ederek evin önüne getirdi. Muhtar, mahalle esnafı ve komşuların da yardımıyla cenazeyi evden çıkartarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. 

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