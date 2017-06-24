Yakıt tankerinde 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ele geçirilen sigaralar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilenirken, olayla ilgili şoför gözaltına alındı.

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesinde durdurulan 16 tonluk yakıt tankeri ne gizlenmiş 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

VAN 'dan temin edildiği iddia edilen Kaçak sigara ların il merkezine nakledildiği istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan yol kontrolü esnasında yakıt taşıyan tanker durduruldu.

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