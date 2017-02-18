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Yakalama kararı ile aranan 133 kişi gözaltına alındı!

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı ile aranan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 3'ü kadın 133 kişi gözaltına alındı

Yakalama kararı ile aranan 133 kişi gözaltına alındı!

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı ile aranan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 3'ü kadın 133 kişi gözaltına alındı

18 Şubat 2017 Cumartesi 19:02
Yakalama kararı ile aranan 133 kişi gözaltına alındı!
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KONYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri bu sabah haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararları bulunan kişileri yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonlarda 48'i kent merkezinde olmak üzere 3'ü kadın toplam 104 kişi yakalanarak göz altına alındı. Zanlılar polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Diğer taraftan Aksaray Emniyet Müdürlüğü de hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 8 kişiyi gözaltına alarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk ederken, Karaman'da ise yine polisin yaptığı çalışmalarda 21 kişinin yakalandığı bildirildi.Konya, Karaman ve Aksaray'da toplamda 3'ü kadın toplam 133 kişinin adli mercilere teslim edildiği belirtildi.

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