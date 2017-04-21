Yabancı uyruklu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35. kilometresi Serban beldesi yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada yabancı uyruklu öğrencileri taşıdığı belirtilen Ahmet B. idaresindeki 34 TZ 5820 plakalı minibüs, Serban çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ taraftaki refüje yan yattı. Meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs şoförü Ahmet B., tur rehberi Orhan Sancak ve 15 yabancı uyruklu öğrenci ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin isimlerinin ve uyruklarının ise şunlar olduğu belirtildi:

Amina Krdzalıc, Samra Rozic, Said Casiç, Ahmed Babiç (Bosna Hersek), Zaina Nayep Al Trawneh, Haya Ameral Hashlamoun, Noor Walid Solimon Tou, Mallac Abdal Gani Hasan (Ürdün), Kobra Todil, Cedric Hackert (Almanya), Subhan Sultan (Pakistan), Dougmara Adamiag (Polonya), Cristobal Garcia Padill (Meksika), Maryam Abdınoor (Kenya), Souleymane Ouedraogo (Burkinafaso).

Hastaneye kaldırılan yaralılardan tur rehberi Sancak'ın durumunu ağır olduğu diğerlerinin ise tedavilerin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.