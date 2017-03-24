Yaban domuzları şehre indi

KIŞ şartlarının ağır geçmesi nedeniyle yiyecek bulabilmek için kent merkezine kadar inen ve vatandaşlar tarafından da elle beslenen yaban domuzları havaların ısınmasına rağmen şehir merkezine gelmeye devam ediyor. Özellikle akşam ve gecenin geç saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Mahallesi’ne gelen yaban domuzları, çöplerde yiyecek arıyor. Yaban domuzları, kışın yiyecek buldukları bir restoranın çevresine de gelmeye devam ediyor.

Domuzları cep telefonuyla kaydeden restoran sahibi Ali Ekber Karakoç, “Kış mevsiminde çok kar yağdığı zaman domuzlar restoranın önüne gelmişlerdi. Ekmek verdim. Sonra toplanmaya başladılar. Aç olduklarını hissettiğim için restoranın kırıntılarını bir köşeye bırakmaya başladım. Her gün geliyorlar. Müşterilerle domuzlar arasında da sıcak bir ilişki başladı. Aileler, çocukları domuzları görsün diye buraya getirmeye başladılar. En son geldiklerinde videoya çektim" diye konuştu.