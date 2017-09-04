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Video hakem çağrısı

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ukrayna'ya 2-0 kaybedilen milli maçın ardından Video Hakem Uygulaması'nın önemini vurgulayan bir açıklama yaptı

Video hakem çağrısı

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ukrayna'ya 2-0 kaybedilen milli maçın ardından Video Hakem Uygulaması'nın önemini vurgulayan bir açıklama yaptı

04 Eylül 2017 Pazartesi 18:59
Video hakem çağrısı
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GÜMÜŞDAĞ, Kulüpler Birliği Başkanlığı döneminde gündeme gelen Video Hakem Uygulaması ile ilgili bir açıklama yaptı. A Milli Takım ile Ukrayna arasında oynanan maçta yaşanan hakem hatalarını hatırlatan Gümüşdağ, turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
"Sadece Türkiye’de değil, dünyada futbolun değerlerinin değiştiğini artık kabul etmek zorundayız. “Hakem hataları futbolun güzelliğidir” gibi eskiden kalmış inanışlardan uzaklaşma vakti geldi. Bunun en çarpıcı örneğini Ukrayna maçında gördük ve maalesef bize çok pahalıya mal olabilecek puan kayıplarının arkasında hakem hataları olduğunu hepimiz biliyoruz.
 
Ulusal bir mesele olduğu için bunu hepimiz gördük ve hepimizin canı yandı. İnanın, aynı duyguları hakkı yenen takımın taraftarları her hafta yaşıyor.
 
İşte bu yüzden Video hakem uygulaması, modası geçmiş bazı eleştirilerle zaman kaybına uğramadan, hiç vakit kaybetmeden hayata geçmesi gereken bir devrimdir. Futbol, hak edenin kazanması gereken bir oyundur. İyi niyetli ya da art niyetli hatalara izin vermeyecek bir sisteme terfi etmelidir. Futbolun güzelliği nizami atılan gollerle ve hatasız düdüklerle açığa çıkmalıdır.
 
1970’li yıllarda değiliz. Futbol ekonomisi milyar dolarlık bir endüstri ve teknolojinin izin verdiği en üst düzeyde bir sistem ile denetlenmeli, insanların haklarının yendiğine dair hayal kırıklıkları ile değil, coşkuyla, golle, güzel oyunla zenginleşmelidir.
 
Bu çok önemli milli maç haftası vesilesiyle hatırlatmak isterim ki, Video hakem uygulamasını tüm paydaşlarımızın çok ciddiye almalarını, erteleyip unutturmamalarını, futbolun geleceğinin, marka değerinin en önemli unsurlarından biri olacağını hatırlamalarını rica ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
HakemGÖKSEL GÜMÜŞDAĞUkrayna
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