Vergi dairesi çalışanları gözaltında

BURSA'DA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile vergi dairesinden ihraç edilen 10 gelir uzmanı ve uzman yardımcısı adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile Bursa Vergi Dairesi'nde görevden uzaklaştırılan gelir uzmanlarına 17 Mart tarihinde operasyon düzenledi. FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin terör örgütünün haberleşme aracı olan 'BYLOCK' programını kullandıkları belirlendi. Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildiler.