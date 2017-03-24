Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Vergi dairesi çalışanları gözaltında

FETÖ/PDY üyesi 10 eski vergi dairesi çalışanı adliyeye sevk edildi

Vergi dairesi çalışanları gözaltında

FETÖ/PDY üyesi 10 eski vergi dairesi çalışanı adliyeye sevk edildi

24 Mart 2017 Cuma 09:29
Vergi dairesi çalışanları gözaltında
banner404

BURSA'DA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile vergi dairesinden ihraç edilen 10 gelir uzmanı ve uzman yardımcısı adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile Bursa Vergi Dairesi'nde görevden uzaklaştırılan gelir uzmanlarına 17 Mart tarihinde operasyon düzenledi. FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin terör örgütünün haberleşme aracı olan 'BYLOCK' programını kullandıkları belirlendi. Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildiler. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Vergi DairesiFetöPdyAdliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 tabanca ele geçirildi
11 tabanca ele geçirildi
Gece 1150 polis 'acil' koduyla tatbikat için çağrıldı
Gece 1150 polis 'acil' koduyla tatbikat için çağrıldı
Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı
Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals