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Veresiye içki vermeyen büfeciyi öldürdü

Büfe işleten 39 yaşındaki Sadi Erdoğan'ın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına  alındı.

Veresiye içki vermeyen büfeciyi öldürdü

Büfe işleten 39 yaşındaki Sadi Erdoğan'ın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına  alındı.

17 Şubat 2017 Cuma 16:10
Veresiye içki vermeyen büfeciyi öldürdü
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SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde  34 yaşındaki Güven T.'nin, büfe sahibi Erdoğanveresiye içki vermediği için öldürdüğü belirlendi.
Dün akşam, Geyve Konyalı Alibey Caddesi'nde büfe işleten Sadi Erdoğan işyerinde tartıştığı 2 kişiden birinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı. 2 kişi kaçarken, Sadi Erdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Polis, Erenler İlçesi Sakarya Caddesi'nde düzenlenen operasyonla katil zanlısı Güven T. ile olay sırasında yanında olduğu tespit edilen 30 yaşındaki Kazım D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyet'e götürülen zanlılardan Güven T. sorgusunda cinayeti işlediğini ve olay sırasında alkollü olduğunu itiraf etti. Güven T. büfe sahibiyle veresiye içki almak nedeniyle tartıştığını, bu tartışma sonrasında ateş ettiğini söyledi. Güven T.'nin 'kasten yaralama' suçundan suç kaydı olduğu belirlendi. Güven T. ve Kazım D., Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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