Venedik değil Türkiye

MERSİN'DE dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağmur, kentte hayatı felç etti. Sabah saatlerinde birçok yol sular altında kalırken, çok sayıda araç ve vatandaşta mahsur kaldı. Şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce aracın, evin ve iş yerinin zarar gördüğü sel felaketinde, yavaş yavaş yaralar sarılmaya başlandı. Tüm ilde seferberlik ilan edilirken, bazı vatandaşlar sel sularıyla dolan yollarda farklı yolar denedi. Kent merkezinde bazı vatandaşlar kayıklarla tur atarak ilginç görüntüler oluşturdu.