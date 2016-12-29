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Venedik değil Türkiye

Mersin’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok yol sular altında kalırken, bazı vatandaşlar da sel suları altında kalan yollarda farklı yollar denedi. Kent merkezinde vatandaşların kayıklarla dolaşması ilginç görüntüler oluşturdu

Venedik değil Türkiye

Mersin’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok yol sular altında kalırken, bazı vatandaşlar da sel suları altında kalan yollarda farklı yollar denedi. Kent merkezinde vatandaşların kayıklarla dolaşması ilginç görüntüler oluşturdu

29 Aralık 2016 Perşembe 18:41
Venedik değil Türkiye
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MERSİN'DE dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağmur, kentte hayatı felç etti. Sabah saatlerinde birçok yol sular altında kalırken, çok sayıda araç ve vatandaşta mahsur kaldı. Şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce aracın, evin ve iş yerinin zarar gördüğü sel felaketinde, yavaş yavaş yaralar sarılmaya başlandı. Tüm ilde seferberlik ilan edilirken, bazı vatandaşlar sel sularıyla dolan yollarda farklı yolar denedi. Kent merkezinde bazı vatandaşlar kayıklarla tur atarak ilginç görüntüler oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
MersinVenedikTürkiye
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