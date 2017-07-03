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Ve o saldırgan için karar çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir süre önce evlilik teklifi yaptığı İngiliz kadını sahilde boynundan ve yüzünden yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi tutuklandı

Ve o saldırgan için karar çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir süre önce evlilik teklifi yaptığı İngiliz kadını sahilde boynundan ve yüzünden yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi tutuklandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:45
Ve o saldırgan için karar çıktı
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POLİSTEKİ işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelisi Fatih Z, adliye çıkışında gazetecilere "pişmanım" dedi.  Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece "Vücut bütünlüğünü bozacak şekilde kasten yaralamak" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Aşçı Fatih Zencir, İngiltere’nin başkenti Londra yaşayan ve süpermarket müdürü olan Faiza Drid’e geçen 18 Nisan’da Milas- Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü’nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla İngilizce ’Will you marry me’ (Benimle evlenir misin) yazarak karşılayıp sürpriz evlenme teklifi yapmıştı. Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Drid duygulanıp Zencir’in boynuna sarılmış ve ardından teklifi kabul edip çevredeki diğer yolcuların alkışları arasında kendisine uzatılan yüzüğü parmağına takmıştı.

Ancak bu görüntülerin fazla uzun sürmediği ortaya çıktı. Fatih Zencir, sık sık tartıştığı Drid'le önceki gün 04.00 sıralarında Bitez Sahili’nde buluştu. Bir yandan da içki içen Zencir tartışma sırasında Drid’i cebinden çıkardığı bıçakla boğazı ve yüzünden yaralayıp kaçtı.

Drid, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası genç kadın yaralarının derin olması nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Zanlının ayrıca, "başkasına ait kredi kartını kullanma" gerekçesiyle hapis cezası aldığı ve cezasının bitimine kısa süre kala açık cezaevinden firar ettiği de belirlenmişti. 

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Son Güncelleme: 03.07.2017 19:48
Anahtar Kelimeler:
BodrumEvlilikMuğla
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