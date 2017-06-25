Vatanın bekçilerinin bayram coşkusu

EVLERİDEN, ailelerinden, arkadaşlarından kilometrelerce uzakta vatani görevlerini sürdüren askerler, Ramazan Bayramı'nı komutanları ile kutladı. Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Vekili Hava Pilot Korgeneral İsmail Güneykaya ve 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Erdoğan Gür, görevleri başındaki tüm askerlerin tek tek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Nöbetçi pilotlarla bayramlaşan komutanlar, ardından askerler ile birlikte kahvaltı yaptı. Nöbet kulübelerindeki erler ve nizamiye girişinde bekleyen aileleri de ihmal etmeyen komutanlar, askeri görevini ifa eden bir çavuşu da ailesiyle telefonla görüştürdü.

"Üzerimize düşen vazifeyi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz"

Duygusal anların yaşandığı bayramlaşmada nöbet tutan askerler ailelerine mesaj da gönderdi. 5 No’lu Kulede nöbetçi er Sinan Bilen, Samsun'daki ailesine seslenerek, "Yaklaşık 800 kilometre uzakta vatani görevimi yapıyorum. Burada üzerimize düşen vazifeyi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Buradan tüm asker ailelerinin ve kendi ailemin bayramını kutluyorum. İnşallah annemin 38 gün sonra yanında olacağım. Merak etmesin, bizler burada en iyi şekilde vatani görevimizi yapıyoruz" dedi.

"Anneler-babalar merak etmesinler, onlar da bizim evlatlarımız"

Bayramlaşma merasimin ardından İhlas Haber Ajansına (İHA) açıklamalarda bulunan Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Vekili Hava Pilot Korgeneral İsmail Güneykaya ise, askerle yapılan programdan bahsetti. Sabah namazı ile güne başladıklarını belirten Korgeneral Güneykaya, "Sabah namazını erlerimiz ile birlikte kıldık. Takiben bütün erlerimizle bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Sabah kahvaltımızı birlikte yaptık. Sonra birliğimizdeki nöbetçilerimizi ziyaret ettik. Biraz önce üssümüz içerisindeki bütün bayramlaşmamızı tamamladık. Bundan sonraki ziyaretlerimiz şehitliklerimizi arkasından da gazi ve şehit ailelerimizi ziyaret etmekle geçecek. Bütün İslam aleminin, ülkemizin huzurlu, güzel, mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum. İnşallah bundan sonraki bayramlarımızın hepsi böyle huzur içerisinde, birlik de dirlik içerisinde geçer. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Başta kendi ailem olmak üzere özellikle bütün asker ailelerinin bayramını kutluyorum. Anneler, babalar merak etmesinler. Onlar da bizim evlatlarımız olarak, bizimle beraber aileleri içerisinde bayramlarını mutlu bir şekilde kutluyorlar. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.