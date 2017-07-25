Van'dan İranlılar geçti

TATİLLERİNİN büyük bir bölümünü Van'da geçiren İranlı turistler, Van'ın bütçesine de ciddi katkı sağlıyor. Turizmciler 2017 yılının ilk 6 ayında 155 bin 885 İranlı turistin Van'a geldiğini söylerken, Van esnafına ciddi katkı sağladığı belirtildi. Tatillerini Van'da geçiren İranlı turistler gündüzleri bol bol alışveriş yaparken, geceleri soluğu disko ve barlarda alıyor. İranlı turistler, son zamanlarda Van Gölü'nde verdikleri tekne partileriyle de dikkat çekiyor.

TEKNEDE MÜZİKLE COŞTULAR

İranlı turistler Van'da en çok su parkları, teknelerde verilen partiler ve discolarda eğlenmekten hoşlanıyor. Van'daki mekanlar da daha fazla İranlı turist çekebilmek için onlara yönelik eğlence programları düzenliyor. Bu eğlence programlarında otellerinden alınan İranlı turisler tekneyle Van Gölü'ne açılıyor. Teknede hareketli parçalarla coşan İranlı turistler, eğlencenin tadını çıkarıyor. İranlı turistler, hem kıyıdan Van'ın güzelliklerini keşfediyor, hem de Van Gölü'nün mavi sularında serinleyerek eğlenme fırsatı buluyor.