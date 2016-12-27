Valilik önünde bomba yüklü araç paniği

EDİNİLEN bilgiye göre, Adıyaman Valiliği ön tarafında bulunan trafik lambalarında park halinde bulunan 27 R 0215 plakalı otomobilden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Yunus Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliği alarak durumu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri incelemelerde bulunduğu sırada olay yerine gelen otomobil sahibi Mahmut E., otomobilinin arıza nedeniyle park ettiğini belirtti. Otomobil sahibinin durumu anlatması üzerine polis ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman Valiliği önünde bulunan trafik ışıklarında park halinde bulunan otomobil polis ekiplerini alarma geçirdi
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