Vahşi cinayet 3 yıl sonra ortaya çıktı

OLAYA karışan 12 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında cinayete neden olan Hakan Öner'in yasak aşk yaşadığı Nursen E. ile sosyal medyada görüntüleri bulunan “Sofi" lakaplı babası Salim E.'nin de bulunduğu belirtildi. Olayın asıl faillerinden Nursen E.'nin eşi Bilal E.'nin ise eşini bıçaklamak suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN KAYBOLMUŞTU

İstanbul'da Hakan Öner adlı kişi Esenyurt'ta tedavi gördüğü bir hastaneden ayrıldıktan bir süre sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. 2013 yılının Aralık ayında meydana gelen olaydan sonra polis yaptığı soruşturmada Hakan Öner izine rastlamamıştı. Ancak Hakan Öner'in bir süre önce yasak aşk yaşadığı Nursen E. ve ailesi takibe alınmıştı.

3 YIL SONRA TELEFONDA KONUŞUNCA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Şahıslar Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda telefonları teknik takip yapılan şüpheliler arasında geçen bir konuşma cinayeti aydınlattı. E. ailesinden kadın S.E.'nin bir konuşma sırasında “Benim moralimi bozmayın, yoksa işlediğiniz cinayeti polise anlatırımö şeklinde konuşması bir anda soruşturmanın seyrini değiştirdiği öğrenildi.

YASAK AŞKI KENDİSİNİ BIRAKINCA KOCASINI ARAMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bu konuşma üzerine soruşturması dosyasını bir kez daha açarak incelemeye aldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede Hakan Öner'in bir süre aşk yaşadığı Nursen E.'nin kendisini bırakıp başka birine gitmesi üzerine, kızarak kocası Bilal E.'yi telefonla aradığı ve konuşmak istediği tespit edildi. Bu konuşma sırasında Güngören'de bir eve götürülen Hakan Öner'in başına baltayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

BALTAYLA ÖLDÜRÜP KANEPENİN İÇİNDE EVDEN ÇIKARMIŞLAR

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği dedektiflerinin yaptığı incelemede cinayetten sonra şüphelilerin Hakan Öner'in cesedini bir çek yatın içine koyarak sanki taşınıyormuş gibi evden çıkarttıklarını tespit etti. Yeni tutulan bir eve götürülen cesedin baltayla ufak parçalara ayrıldığı, daha sonra 4 ayrı çöp poşetinin içinde bir bavul içinde Arnavutköy bölgesindeki ormanlık alana götürüldüğü ortaya çıktı. Ceset torbalarının burada farklı yerlere gömüldüğü tespit edildi. Güngören'de cinayetin işlendiği yapılan kan izlerini gösteren luminal testin pozitif sonuç verdiği öğrenildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI,BİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Polis olayla ilgili aralarında Nursen E. babası Sofi lakaplı Salih E.'nin bulunduğu 12 kişiyi olaya karıştığı ve yardım yataklık yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Salih E.'nin internette dua okurken bir çok görüntüsünün bulunduğu belirlendi. Salih E.'nin cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği ancak olaydan haberi olduğunu söylediği öğrenildi.

ARANAN KOCA 2 YIL ÖNCE EŞİNİ ÖLDÜRMEYE KALKTIĞI İÇİN CEZAEVİNDE ÇIKTI

Öte yandan polis olayın asıl faili Nursen E.'nin eşi Bilal E.'nin 2 yıldır cezaevine olduğunu tespit etti. Bilal E.'nin 2014 yılında eşini Aksaray'da çalıştığı otele çağırarak boşanma işlemlerini konuşacağını söylediği ve genç kadını bıçaklayarak ağır yaraladığı öğrenildi. Öldüğünü düşünen Nursen E.'yi bodrumuna atan Bilal E.'nin kaçtığı, ancak kendisine gelen genç kadının sürünerek dışarı çıkarak yardım istemesiyle ölümden kurtulduğu öğrenildi. O tarihte polis tarafından yakalanan Bilal E.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği tespit edildi.

ADLİYE GÖNDERİLDİLER

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Kayıp Hakan Öner'in cesedini bulmak için çalışmaların sürdüğü, olayla ilgili firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlara devam edildiği öğrenildi.